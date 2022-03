Strażnicy graniczni poinformowali również, że w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 141,5 tys. podróżnych z Ukrainy. To mniej niż dzień wcześniej.

"Natomiast we wtorek do godz. 7 z Ukrainy przyjechało 35,3 tys. osób - to również mniej niż wczoraj o 16 proc". - dodano na Twitterze SG.

Wtorek to trzynasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.