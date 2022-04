Prokuratura Okręgowa w Suwałkach poinformowała, że do zdarzenia doszło w połowie października 2021 roku w nocy, przed jednym z lokali w Suwałkach. Mężczyźni najpierw wyzywali pokrzywdzonego nawiązując do jego przynależności rasowej, a następnie zaczęli uderzać go pięściami w twarz i głowę, popychać i dusić.

Złamali mu nos, jeden ząb i spowodowali inne urazy głowy, rąk i pleców. Sprawcami okazali się 40-letni Suwalczanin i 35-letni mieszkaniec Gołdapi.

Napastnikom grozi 5 lat więzienia

Według kodeksu karnego grozi im do 5 lat więzienia.