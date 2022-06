Fundacja zamówiła transport paliwa do Lwowa. Poznańska firma chciała, by za paliwo zapłacić "z góry". Ukraińcy zapłacili najpierw za jeden z dziesięciu transportów. Minął ponad miesiąc, a paliwo nadal nie dotarło do Ukrainy. W umowie termin dostawy wynosił pięć dni - informuje RMF FM.

"Nie ma ani pieniędzy, ani paliwa"

Paliwo dla wojska i działań humanitarnych nie dojechało. To miał być pierwszy samochód z zamówionych dziesięciu. Teraz wszystko stoi. Mamy duży problem - powiedział RMF FM Andrij Sawa z fundacji "Ukraiński Ród".

Dziś trudno mi sobie wyobrazić, że tak mogło się stać, że w Unii Europejskiej zapłaciliśmy oficjalnie pieniądze, otrzymaliśmy fakturę i zostaliśmy oszukani - mówił Sawa w RMF FM.

Nie ma ani pieniędzy, ani paliwa - dodał.

Fundację oszukano na kwotę blisko 40 tysięcy euro.