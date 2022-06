Rzecznik PiS dodaje, że zebrały się tam „gromady zadymiarzy”. Człowiek, który został potraktowany gazem, wcześniej brał udział w szurowskich, antyszczepionkowskich spendach, skazany jest za przestępstwa w warunkach recydywy – mówił Fogiel. Pod miejscem spotkania z prezesem PiS stała grupka ludzi, która obrażała, zaczepiała wchodzących i wychodzących. W tej grupie stała radna z klubu prezydenta Brejzy, wiceprzewodniczący rady miejskiej startujący z list pana Brejzy, asystentka społeczna syna pana prezydenta Brejzy – wylicza polityk. Fogiel, powiedział, że u prezydenta Inowrocławia można zaobserwować „putinopodobność”. To w państwie Putina rządzący wysyłają sobie podległych do rozbijania wiecy siły politycznych, z którymi się nie zgadzają - stwierdził.

Fogiel o Tusku

Radosław Fogiel odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska o obietnicy wygranych wyborów. Chyba on jest jedynym, który bierze to na serio. My się nie obawiamy – mówi. Chodzi po mediach i opowiada, że to oni wymyślili 500+, że Ukraińcy mu dziękują, że tylko dzięki niemu Ukraina jeszcze istnieje. To są duby smalone – stwierdził Radosław Fogiel. My wychodzimy z otwartą przyłbicą do Polaków, nasz program i osiągnięcia są znane - komentuje polityk.