"Ja to bym badał poziom homofobii u prezesa Kaczyńskiego i poziom uprzedzeń. To jest do zbadania, a nie badanie osób, które są dziś w mniejszości i żyją w kraju, który nie pozwala im normalnie żyć" – mówił w Radiu ZET Krzysztof Śmiszek.

Mam nadzieję, że komisja stanie na wysokości zadania i prezes dostanie po łapkach za głupie wypowiedzi – komentował wiceszef klubu\ w Radiu ZET. Wiele osób ze środowiska LGBT nie dostaje wsparcia w rodzinie, dostaje po głowie w szkole, dostaje po głowie w pracy, dostaje po głowie na ulicy, a potem jeszcze dostaje po głowie od prezesa największej partii politycznej w Polsce – wyliczał Śmiszek. Według Śmiszka "nie da się w tym kraju normalnie żyć". Polska 2022 to nie jest kraj dla osób LGBT. Kiedy jest normalność? Wtedy, kiedy prawo widzi takie osoby i uznaje je za pełnowartościowych obywateli. Mają prawo do zawierania związków partnerskich, równości małżeńskiej, do cywilizowanych procedur korekty płci metrykalnej – wyjaśnia Krzysztof Śmiszek. Sprowadzanie człowieka tylko do tego, z kim śpi jest dezawuowaniem wartości takich osób, jak ja. Płacimy podatki, pracujemy w tym kraju, czujemy się patriotami i ten kraj także należy do nas – podkreślił polityk. "Kaczyński jeździ po Polsce i sieje nienawiść" Kaczyński zaczyna grać w swoją ulubione grę: dziel i rządź. Wrzuć homofobiczny granat i niech się społeczeństwo gryzie, a prezes będzie tylko dorzucał do pieca – mówił Jeździ po Polsce i sieje nienawiść – mówił Krzysztof Śmiszek. Olga Papiernik