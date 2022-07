W rozmowie z PAP Rafał Bartek, lider Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, a zarazem przewodniczący sejmiku województwa opolskiego, groźby pod swoim adresem i innych działaczy organizacji mniejszości niemieckiej przyszły drogą mailową, po rocznym spotkaniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, które odbyło się na początku czerwca tego roku.

Drastyczne fotografie szubienic

Była tam jednoznaczna groźba w języku niemieckim i polskim, opatrzona dodatkowo wyjątkowo drastycznymi fotografiami przedstawiającymi szubienice. Oczywiście, nikt pod tymi groźbami się nie podpisał. Niestety powyższa wiadomość pokazuje, że obecna sytuacja społeczno-polityczna, ma istotny wpływ na postrzeganie społeczności mniejszości niemieckiej w Polsce. Jako organizacja, która dąży do budowania wzajemnych dobrych relacji pomiędzy mniejszością a większością, nie zgadzamy się na agresję słowną czy pisemną w stosunku do naszej społeczności. Każdy taki incydent będzie przez nas zgłaszany do odpowiednich organów. Chcemy żyć w kraju tolerancyjnym, demokratycznym, ale przede wszystkim wolnym, w którym każdy ma prawo do własnych wyborów i przynależności społecznej, niezależnie od pochodzenia i nie jest z tego tytuły dyskryminowany czy atakowany - powiedział Bartek.

Doniesienie do prokuratury złożyły równolegle trzy organizacje mniejszościowe: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Jak poinformował Bartek, policja przesłuchała już przedstawicieli młodzieżowej organizacji.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez organizacje mniejszości dotyczą artykułu 119 i 256 kodeksu karnego dotyczących stosowania bezprawnej groźby wobec grupy osób z powodu jej przynależności narodowej i publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, za co ustawodawca przewidział karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Autor: Marek Szczepanik