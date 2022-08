Do zdarzenia doszło po godz. 22 w piątek w miejscowości Piaski Szlacheckie w powiecie krasnostawskim. Podczas polowania 64-letni mieszkaniec Zamościa został śmiertelnie postrzelony w głowę. Siedział w tym czasie w samochodzie na tylnej kanapie. W polowaniu brało udział jeszcze trzech mężczyzn, w tym 49-letni myśliwy.

Reklama

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła poinformował PAP w poniedziałek, że śledczy przedstawili 49-letniemu Dariuszowi S. zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji.

Jedną ze wstępnych hipotez jest to, że sprawca miał celować do lisa, ale doszło do niekontrolowanego strzału w stronę pokrzywdzonego. Zastrzegam, że czynności są jeszcze w toku. Mamy też zabezpieczoną do badań broń, z której wystrzelono amunicję – przekazał Artur Szykuła.

Sekcja zwłok postrzelonego 64-latka zaplanowana jest na najbliższy piątek.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi do 5 lat więzienia.

Reklama

Autorka: Gabriela Bogaczyk