- Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego świata. W ostatnich godzinach zarówno pan prezydent jak i ja oraz minister obrony narodowej rozmawialiśmy z naszymi partnerami z NATO - powiedział premier. Poinformował, że w Przewodowie "doszło do eksplozji, w wyniku której dwóch naszych rodaków straciło życie". - Łączę się myślami z ich rodzinami, przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia - powiedział.

Reklama

- Pracujemy nad ustaleniem wszystkich przyczyn z międzynarodowymi ekspertami, których zaprosiliśmy. Na miejscu znajdują się nasze służby. Specjaliści bardzo dokładnie badają miejsce tego zdarzenia - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia art. 4 Traktatu waszyngtońskiego, czyli artykułu, który uruchamia konsultacje w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Weryfikujemy przesłanki, które mogą służyć do tego, aby ten artykuł 4 został użyty. Pozostaję też w stałym kontakcie z rządem Ukrainy, pan prezydent rozmawiał z panem prezydentem Ukrainy, ja jestem w kontakcie z panem premierem Ukrainy. Ponadto na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby, już od kilku godzin - służby saperskie, najpierw postarały się o zapewnienie, aby wszyscy specjaliści, biegli, eksperci mogli spokojnie przebadać bardzo dokładnie wszystkie miejsca tego całego zdarzenia. Podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - poinformował.

- Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach. Apeluję także do całej klasy politycznej o powściągliwość, odpowiedzialność. Musimy w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i to, że rozumiemy, na czym polega polska racja stanu - mówił premier.

Reklama

Eksplozja w Przewodowie

We wtorek na terenie powiatu hrubieszowskiego (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, wskutek której zginęli dwaj polscy obywatele. W związku z sytuacją w BBN odbyło się spotkanie zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Mateusz Mikowski, Edyta Roś