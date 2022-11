Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

W czwartek na południu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Miejscami na wschodzie, południu i krańcach zachodnich słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie, głównie na wschodzie, w obszarach podgórskich i w górach, również opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków wschodnich.

W nocy z czwartku na piątek na południu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na pozostałym obszarze przewaga zachmurzenia umiarkowanego. Lokalnie na krańcach wschodnich, zachodnich i południu kraju słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -6 st. C na północnym wschodzie, około -4 st. C w centrum, do 1 st. C na zachodzie i miejscami nad morzem. Lokalnie drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, nad morzem miejscami dość silny i porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek na południu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie na południu, wschodzie i krańcach północnych opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.