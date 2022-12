Jak przekazała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, od zachodu nadchodzi wyraźne ocieplenie. Od zachodu na wschód zacznie przemieszczać się strefa opadów deszczu ze śniegiem, które będą przechodziły w opady marznącego deszczu, a następnie deszczu.

W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie kraju prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Opady będą przemieszczać się do centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, minus 2 w centrum, do plus 5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W rejonach podgórskich Sudetów dość silny i silny, w porywach do 75 km/h. Na wschodzie kraju siła wiatru będzie dochodziła do 55 km/h. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, a w Sudetach do 90 km/h, które mogą wywołać zamiecie śnieżne - powiedziała Dorota Pacochoa z IMGW-PIB.

Noc na ogół z zachmurzeniem dużym, jedynie na wschodzie w pierwszej części nocy umiarkowanym. W całym kraju miejscami może spaść marznący deszcz powodujący gołoledź. Na zachodzie i w centrum stopniowo będzie przechodził w normalny deszcz. Na wschodzie kraju na początku nocy spodziewane są opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na zachodzie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 8 stopni na wschodzie, ok. minus 2 w centrum, do plus 2 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i Podkarpaciu może być dość silny, w całym kraju porywisty. W obszarach podgórskich w porywach do 80 km/h. Wysoko w górach w Tatrach osiągać będzie do 80 km/h, a w Bieszczadach do 120 km/h. W górach miejscami mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

autor: Marek Szczepanik