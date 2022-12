W środę prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wzięli udział w świątecznym spotkaniu z rodzinami w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Premier: Boże Narodzenie uczy wzajemnego szacunku

Premier akcentował, że święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinne. Boże Narodzenie uczy wszystkich wzajemnego szacunku. Jest taki zwyczaj - chyba w większości polskich rodzin, że różne poglądy schodzą na dalszy plan, że rodziny potrafią się ze sobą zjednoczyć. I to jest bardzo piękne, bo tego właśnie potrzebujemy w trudnych czasach, w których przyszło nam funkcjonować - powiedział Morawiecki.

Dla mnie fundamentalną sprawą jest bezpieczeństwo polskich rodzin - bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo finansowe. Utrzymujemy i chcemy rozwijać całą gęstą sieć wsparcia społecznego po to, żeby rodziny czuły się bezpieczne - podkreślił premier.

Szef rządu dziękował polskim rodzinom, że w tym trudnym czasie otworzyły serca i domy dla uchodźców z Ukrainy. Za to, że zachowaliśmy się, tak jak trzeba, cały świat nas podziwia - dodał. Premier życzył rodzinom, by najbliższy czas był czasem pokoju. Wiemy, że za wschodnią granicą mamy okrutną wojnę, dlatego musimy zjednoczyć się. Musimy się zjednoczyć przy polskich stołach, ale także musimy się zjednoczyć jako naród. Musimy jako całe społeczeństwo myśleć o najważniejszych sprawach. One muszą być dużo istotniejsze od naszych codziennych sporów, codziennych kłótni - podkreślił Morawiecki.

Maląg: Rząd w sposób bezprecedensowy wspiera polskie rodziny

Z kolei minister Marlena Maląg mówiła, że czas świąt to okres, gdy "przygotowujemy nasze serca i nasze domy na przyjęcie dzieciątka Jezus", jest też czasem "podsumowania i refleksji, co udało nam się zrobić".

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego w sposób bezprecedensowy wspiera polskie rodziny w tym trudnym czasie – podkreślała, przypominając, że m.in. rodziny otrzymują dodatkowe wsparcie związane z wysoką inflacją. Wszystkie programy społeczne, które zostały wdrożone są w pełni realizowane i rozwijane – przekonywała. Teraz ruszył nowy program +Maluch plus+ z takim turbodoładowaniem, gdzie 5,5 mld zł na 100 tys. nowych miejsc (chodzi o dopłaty do miejsc opieki nad dziećmi – red.) – dodała.

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Edyta Roś, Piotr Śmiłowicz