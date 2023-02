Błaszczak wziął udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów obrony państw NATO. Podczas konferencji po spotkaniu odniósł się do kwestii działań na rzecz pozyskiwania czołgów Leopard 2 dla Ukrainy.

Rozmawialiśmy na temat koalicji donatorów czołgów Leopard 2. Chcę powiedzieć, że skompletowaliśmy batalion Leopardów 2A4; to było zadanie, które sobie postawiłem, i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie 8 czołgów, Kanada - 4 czołgów, no i Hiszpania - 4 do 6 czołgów. Również Finlandia będzie uczestniczyła w tym projekcie, jako donator czołgów stanowiących wsparcie dla batalionu pancernego - powiedział szef MON.

Trwa szkolenie

Podkreślił, ze obecnie w Polsce trwa szkolenie ukraińskich załóg dla tych czołgów, również z udziałem instruktorów z Kanady i Norwegii.

Błaszczak zaznaczył również, że spotkanie odbyło się w "połowie drogi" między szczytem NATO w Madrycie w lipcu ubiegłego roku i szczytem w Wilnie zaplanowanym na lipiec tego roku. - Ustalaliśmy szczegóły, które będą jeszcze dopracowywane przez część wojskową, i mam nadzieję, że zostaną przyjęte w lipcu - poinformował.

Dodał, że podpisał się pod kilkoma inicjatywami NATO. Wskazał na inicjatywę związaną "z budową wspólnych magazynów uzbrojenia - jesteśmy zainteresowani budową takich magazynów. (...) Druga inicjatywa dotyczy wymiany informacji z rozpoznania satelitarnego - to też jest ważne w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa" - wskazał.

Błaszczak dodał, że NATO powinno koncentrować się na wzmacnianiu sił zbrojnych i ich interoperacyjności. - Podkreślałem, że 2 proc. PKB przeznaczone na obronność to jest minimum, a cel powinien być znacznie wyższy - oświadczył, zaznaczając, że "padło bardzo wiele głosów podzielających" to myślenie.

