Jak przekazała Ilona Bazyluk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę ciśnienie spadnie, a nasz kraj znajdzie się na skraju układu niskiego ciśnienia.

Jutro na wschodzie i południu kraju będzie jeszcze dużo słońca. Na zachodzie już więcej chmur i na Pomorzu, zwłaszcza na jego zachodniej części, możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, które mogą sumarycznie dać do 5 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie, w zachodniopomorskim i części lubuskiego możliwe są też słabe burze z wiatrem dochodzącym do 60 km/h. Poza tym bez opadów. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 14 w centrum, do 16–17 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, bez porywów, południowy, południowo-zachodni"- powiedziała PAP Bazyluk.

Prognoza pogody na noc

W nocy strefa opadów zajmie już całą zachodnią połowę kraju. W czasie przelotnych opadów sumarycznie może spaść do około 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wschód kraju będzie raczej pogodny i bez opadów. Najwięcej przejaśnień spodziewanych jest na Lubelszczyźnie i tam przy gruncie temperatura może spaść do około minus 1 stopnia. W centrum temperatura minimalna wyniesie około 4 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie - do 9 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie skręcający na zachodni. (PAP)

