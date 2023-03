Książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii, wraz z księżną Kate przybył z niespodziewaną wizytą do Polski. Ok. godziny 14:00 przyleciał do Jasionki na Podkarpaciu.

Przed godziną 16:00 książę William odwiedził bazę wojskową w Rzeszowie, gdzie stacjonują brytyjscy żołnierze. Spotkanie następcy tronu z wojskowymi trwało około godziny. Potem książę William udał się do Warszawy, gdzie w czwartek ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie wicepremiera Błaszczak oraz Jego Królewskiej Wysokości, Księcia Wilhelma z żołnierzami Wojska Polskiego i Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii - poinformował MON na Twitterze.. Jak podkreślono, obecnie w Polsce przebywa ok 400 żołnierzy brytyjskich, których większość rozlokowana jest na południowym-wschodzie kraju. - Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jestem dumny z tego, że w obecności Księcia Walii, Jego Królewskiej Wysokości mogę podziękować żołnierzom brytyjskim i polskim za wspólną służbę na polskiej ziemi - powiedział Błaszczak podczas spotkania z Williamem i żołnierzami cytowany przez MON. Od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. w Polsce przebywał pododdział wojsk inżynieryjnych z Wielkiej Brytanii, który współpracował z Wojskiem Polskim w zakresie wzmacniania granicy z Białorusią. Od czerwca 2022 r. w Polsce stacjonuje brytyjski system obrony przeciwlotniczej Sky Sabre - przypomniało w osobnym wpisie MON.