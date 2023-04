Dla chrześcijan Wielka Sobota to dzień refleksji i oczekiwania, w którym przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Niedzielę Wielkanocną. W wielu kościołach odprawia się liturgię godzin, a także poświęca się pokarmy wielkanocne, co jest tradycją polegającą na przynoszeniu jedzenia do kościoła, aby zostało poświęcone na wielkanocny posiłek. Jest to także dzień postu i wstrzemięźliwości w przygotowaniu do święta Wielkiej Nocy.

Koszyk

Koszyki wypełnione są jajkami, chlebem, wędliną; w tzw. święconym lub inaczej święconce są też sól, czasem ciasta czy słodycze, bukszpanowe gałązki i bardzo często baranek - symbol zmartwychwstałego Jezusa. Księża święcą te pokarmy, które są przeznaczone na świąteczny stół. Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.

Grób Pański

Do wieczora nie sprawuje się mszy świętych, bardzo popularny jest za to zwyczaj odwiedzania Grobu Pańskiego. We wczesnym chrześcijaństwie był to dzień ciszy i postu z powodu żałoby apostołów.

W Wielką Sobotę w Kościele rzymskokatolickim, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze. Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku. Później odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, należąca już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej.

Wielka Sobota jest jedynym dniem bez sakramentu Eucharystii. W kościołach nie tylko nie odprawia się mszy, jak to jest w Wielki Piątek, lecz w odróżnieniu od niego nie rozdaje się też eucharystii. Eucharystię można zanosić jedynie umierającym jako wiatyk.