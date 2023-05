Podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik rządu pytany m.in., na czym polega projekt dot. przeciwdziałania seksualizacji dzieci i kiedy miałby wejść w życie, wyjaśnił, że "nie jest to inicjatywa rządowa, tylko obywatelska".

W związku z tym, zachęcam do zajrzenia do projektu - wskazał Piotr Müller.

"My ten problem identyfikowaliśmy wcześniej"

Przyznał, że "każdy projekt obywatelski, który jest zgłaszany oczywiście podlega ocenie rządu”, ale jak zaznaczył, "my ten problem identyfikowaliśmy wcześniej m.in. w projektach, które były zgłaszane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki".

Jak podkreślił, "nasze stanowisko w tym zakresie jest stałe". Niestety częściowo te ustawy nie zostały finalnie wdrożone do porządku prawnego ze względu na niepełny proces legislacyjny - wyjaśnił Müller.

W czwartek w siedzibie PiS lider ugrupowania wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek wygłosili oświadczenia dotyczące inicjatywy "Chrońmy dzieci", której patronuje marszałek. Chodzi o obywatelski projekt ustawy, który - według jego autorów - ma m.in. zapobiegać "seksualizacji najmłodszych".

Chodzi o to, by dzieci - w tym wypadku wyraźnie chodzi o dzieci - nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności, w tym czasie, kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości - mówił szef PiS.

Zaznaczył, że jest to "inicjatywa oddolna, nie ze strony polityków, tylko ze strony rodziców".

Pod auspicjami marszałek Sejmu odbyło się kilka spotkań pod hasłem "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Podczas jednego z nich, które odbyło się 24 marca, Elżbieta Witek spotkała się z osobami zajmującymi się edukacją i wychowaniem młodzieży. W tym spotkaniu wzięli m.in. udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Kolejne odbyło się 14 kwietnia z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z konstytucją inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie, co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Przepisy stanowią, że po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla obywatelskiego projektu ustawy pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej zawiadamia marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ustawie marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od jego doręczenia, postanawia o przyjęciu zawiadomienia. Projekt powinien być wniesiony do Sejmu w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym marszałek Sejmu wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powstaniu komitetu.

Autor: Magdalena Gronek