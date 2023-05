Oskarżeni są w wieku od 29 do 83 lat. Według śledczych popełnili przestępstwa polegające na przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy oraz wyłudzenie w ten sposób na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego.

Główny podejrzany to - jak podała Prokuratura Okręgowa w Krakowie - znany krakowski specjalista ginekologii i położnictwa 52-leni Wojciech P., zatrudniony w placówkach finansowanych ze środków publicznych.

Na niekorzyść ZUS i NFZ

Wojciech P. jest oskarżony łącznie o 130 przestępstw, przede wszystkim korupcyjnych - lekarz miał przyjmować łapówki w wysokości 100 zł za wystawienie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy. W ten sposób ginekolog miał wyłudzić od ZUS świadczenia w postaci wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na ok. 600 tys. zł, a także wyłudzić na szkodę NFZ świadczenia specjalistyczne, które w rzeczywistości nie były zrealizowane. Poza tym mężczyzna podejrzany jest o składanie fałszywych zeznań.

Oskarżona jest również jego matka, 80-letnia lekarz medycyny Alicja P., zatrudniona w ośrodku medycznym finansowanym ze środków publicznych w Krakowie. Ona także miała czerpać korzyść majątkową za wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy. Wśród oskarżonych jest też 83-letnia lekarz medycyny Romualda K. - według śledczych wystawiła ona zaświadczenia lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy Alicji P.

Na ławie oskarżonych zasiądą także trzy pielęgniarki i położne w wieku od 29 do 63 lat: Weronika Sz., Anna. L. i Jolanta P. zatrudnione w placówkach, w których pracował Wojciech. P.

Od trzech miesięcy do 10 lat

Pozostali oskarżeni to osoby, które wręczały korzyści majątkowe za poświadczające nieprawdę dokumenty dla siebie lub swoich osób bliskich lub znajomych - są to m.in. nauczycielki, pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz adwokat. Przestępstwa, o które zostali oskarżeni zagrożone są karami od trzech miesięcy do 10 lat więzienia.

Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień lub złożyli wyjaśnienia niezgodne z materiałem dowodowym.

Oprócz tych 40 osób, w stosunku do których kierowany jest obecnie akt oskarżenia, w tej sprawie występowało jeszcze pięcioro oskarżonych, które przyznały się do zarzucanych im czynów i szczegółowo opisały proceder wręczania lekarzowi Wojciechowi P. korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń. W 2021 r. został przeciwko nim skierowany do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia akt oskarżenia wraz z wnioskami o skazanie ich bez rozprawy i wymierzenie im uzgodnionej z prokuratorem kary. W stosunku do dwóch osób zapadły już wyroki. Wobec dwóch osób postępowanie nadal się toczy, a w stosunku do jednej osoby postępowanie umorzono wobec jej zgonu.

Beata Kołodziej