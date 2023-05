Reklama

Informacja o prognozowanych upałach pojawiła się na profilu IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego na Twitterze. Z przedstawionej grafiki eksperymentalnego modelu średnioterminowego WRF-GFS Medium wynika, że w najbliższych dniach czeka nas temperatura w okolicach 20-25 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa: Idą upały. Będzie ponad 30 stopni!

Znacznie cieplej zacznie robić się od czwartku 1 czerwca, gdy na zachodzie Polski termometry wskażą od 26 do 28 stopni Celsjusza. Potem z każdym dniem będzie już tylko cieplej. W piątek i sobotę (2 i 3 czerwca) na południowym zachodzie kraju słupki rtęci wskażą 30 kresek.

W niedzielę i poniedziałek, 4 i 5 czerwca, natomiast temperatura przekroczy 30 stopni. W niedzielę gorąco będzie w całym kraju, a najcieplej na zachodzie – 32-33 stopnie. W poniedziałek z kolei upał przeniesie się bardziej na wschód – tym razem to tam będą 31-32 stopnie.

IMGW: Prognoza długoterminowa obarczona jest błędem

IMGW uspokaja jednak, że prognoza wcale nie musi się sprawdzić. „Poniższa prognoza eksperymentalnego modelu średnioterminowego WRF-GFS Medium powyżej 7 dni obarczona jest dużym błędem i wartości prognozowanej temperatury powietrza mogą ulec zmianie” – komentują na Twitterze synoptycy.

Pogoda na najbliższe dni: Jest szansa na większe ocieplenie

Co do jednego jednak meteorolodzy są zgodni – idzie ocieplenie. „Zarówno ta realizacja jak i modelu średnioterminowego ECMWF HRES 0.1° sygnalizują nam jednak szansę na większe ocieplenie, które nadejść ma z początkiem czerwca. W realizacjach średnioterminowych modeli numerycznych najbliższe 10 dni to okres z bardzo małą ilością opadu atmosferycznego” – podaje IMGW.