Jak podaje w komunikacie IMGW w prognozie synoptycznej na ten tydzień, w poniedziałek będzie pogodnie, jedynie od Podlasia po Podkarpacie prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C do 24°C, na południowym wschodzie chłodnej od 13°C do 17°C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, wschodni i północno-wschodni. W górach porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.

We wtorek synoptycy prognozują więcej chmur i przelotne opady deszczu, które mogą pojawić się w całej Polsce poza obszarem od Pomorza po Ziemię Lubuską i Wielkopolskę. Temperatura maksymalna wyniesie od 14°C do 18°C, w rejonach podgórskich tylko 12°C, cieplej na północy od 18°C do 22°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i wschodni.

W środę natomiast w całym kraju ma pojawić się sporo chmur. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w centrum i na południu miejscami burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich i nad morzem miejscami 16°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, a w czasie burz porywisty.

W czwartek wraca ocieplenie

W czwartek spodziewane są nadal przelotne opady deszczu i miejscami burze. Zgodnie z prognozami ma być cieplej - temperatura maksymalna to od 19°C do 24°C, na Suwalszczyźnie do 25°C, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich wyniesie od 17°C do 19°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, w czasie burz porywisty.

Ciepło lecz burzowo

Jak przewidują synoptycy, w piątek, sobotę i niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Miejscami mogą występować przelotne opady deszczu. Niewykluczone są również lokalne burze. Na przeważającym obszarze bardzo ciepło, w piątek do 25°C, w sobotę do 26°C, a w niedzielę do 27°C. Chłodniejszy będzie wschód kraju, obszary nadmorskie i podgórskie. Przeważać będzie słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków północnych. Podczas burz należy spodziewać się bardziej porywistego wiatru.

Autorka: Agata Tomczyńska