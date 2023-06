Reklama

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje każdej osobie, która straciła oboje rodziców i pobiera rentę rodzinną. Świadczenie może otrzymać także osoba, która pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Wypłata świadczenia obowiązuje na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

O świadczenie może wystąpić osoba nieletnia i osoba dorosła. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje bez kryterium wiekowego. Może go otrzymać każda osoba, która jest uprawniona do tej samej renty rodzinnej. Jeśli w rodzinie jest kilka sierot, to każda z nich może otrzymać pieniądze.

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w momencie śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Po śmierci bliskiego mogą ją otrzymać dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także wnuki i rodzeństwo, jeśli spełniają warunki wyszczególnione przez ZUS.

Reklama

W 2023 roku dodatek dla sierot zupełnych wynosi 553,30 zł i jest wypłacany każdego miesiąca. Świadczenie co roku podlega także waloryzacji, podobnie jak renty i emerytury.

Osoby, które są uprawnione do jego otrzymywania, powinny złożyć wniosek o dodatek dla sierot zupełnych, czyli druk ERRD do ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców

dokument stwierdzający datę zgonu matki

akt urodzenia, z zapisem dotyczącym tego, że ojciec jest nieznany.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym czasie po śmierci rodziców lub śmierci matki, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. Można złożyć go osobiście w placówce ZUS w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego lub przesłać pocztą.

Decyzja ws. dodatku dla sierot zupełnych w 30 dni

Wnioski są rozpatrywane przez organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo jednostka organizacyjna ZUS. Po przeanalizowaniu wniosku i dokumentów decyzja jest doręczana w terminie 30 dni.

Jeśli decyzja będzie odmowna, można w ciągu miesiąca złożyć pisemne lub ustne odwołanie. Po miesiącu następuje uprawomocnienie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Odwołanie należy złożyć w placówce ZUS, która decyzję wydała. Złożenie odwołania jest bezpłatne.