W piątek po południu w okolicach Pieniężna w województwie warmińsko-mazurskim miejscowy rolnik odkrył balon z napisami w języku rosyjskim. Sprawą zajmuje się wojsko.

Faktycznie, dostaliśmy taką informację, że taki obiekt został przez mężczyznę ujawniony. Został on zabezpieczony i przekazany wojsku, które teraz wyjaśni, co to był za obiekt - powiedział w rozmowie z "Faktem" starszy aspirant Rafał Jackowski z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie.

Na początku czerwca pod Białą Piską na Mazurach znaleziono szczątki innego balonu. Wówczas rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski informował, że był to prawdopodobnie balon meteorologiczny.