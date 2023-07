60-letnia kobieta dwukrotnie próbowała włamać się do skarbony kościelnej, używając do tego przyborów kuchennych. W efekcie nie udało jej się dostać do pieniędzy zgromadzonych w kasecie. Kobieta odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

Policjanci z Ponieca zostali zawiadomieni o próbie kradzieży pieniędzy z kościelnej skarbonki, do której miało dojść w niedzielę w jednym z kościołów w gminie Poniec. Jak ustalili mundurowi 60-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego próbowała sforsować kościelną skarbonkę przy pomocy kuchennego noża. W efekcie kobiecie nie udało się dostać do zgromadzonych w niej pieniędzy, a nóż, którego użyła utknął w metalowej kasecie. W poniedziałek 60-latka usłyszała zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do którego się przyznała. Policjanci zabezpieczyli nóż, którego użyła. Kilka godzin po przesłuchaniu kobieta wróciła na miejsce przestępstwa. Wyposażona w czapkę z daszkiem, latarkę czołową, okulary, nóż oraz tłuczek kuchenny ponownie próbowała sforsować skarbonkę. Tym razem także nie zdołała pokonać zamka zabezpieczającego kasetę. Kobieta została zatrzymana przez policjantów na gorącym uczynku. 60-latka odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem.