Nowelizacja ustawy dotyczącej prawa energetycznego zakłada m.in. wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania. Dokładniej jest to ustawa licznikowa z 20 maja 2021 roku. Jednym z najważniejszych jej punktów jest plan modernizacji sieci energetycznych przez instalację u prywatnych odbiorców inteligentnych czujników, czyli urządzeń posiadających funkcję zdalnego odczytu danych, która na bieżąco wysyła informację o odczycie energii do firm energetycznych.

Nowe liczniki pomogą zaoszczędzić?

W związku z wprowadzeniem tego rozwiązania nie będziemy musieli przesyłać stanu licznika SMS-em ani przyjmować w domu inkasenta spisującego stan licznika. Spółki energetyczne nie będą już musiały zatrudniać osób zajmujących się odczytem liczników w terenie.

Nowe liczniki mają pozwolić odbiorcom na zaoszczędzenie do 10 proc. energii elektrycznej, którą obecnie wykorzystują. Oznacza to, że rachunki za prąd będą mniejsze. Odbiorca będzie także mógł śledzić na nowym liczniku, ile poszczególne sprzęty domowe zużywają energii i regulować to zużycie.

Do kiedy wymiana liczników?

Ustawa zakłada, że do 2028 roku ma zostać wymienionych 17 mln liczników, a cała procedura ma się zakończyć w 2030 roku. PGE ma obowiązek wymiany liczników docelowo u blisko 6 mln odbiorców. Wymiana liczników zostanie podzielona na 4 etapy:

do końca 2023 roku nowe liczniki otrzyma 15 proc. odbiorców,

do 2025 roku inteligentne liczniki powinno mieć już 25 proc. odbiorców,

do 2027 roku - 65 proc. odbiorców,

do końca 2028 - 80 proc. odbiorców.

Wymiana licznika: Czy trzeba za nią zapłacić?

Za wymianę licznika nie poniesiemy żadnych kosztów. Koszt zakupu i montażu nowych liczników pokrywają spółki energetyczne. Ministerstwo Klimatu szacuje, że całkowity koszt wymiany liczników wyniesie około 9 mld zł.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23 maja 2023 roku opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym dostaw około 1,4 mln. szt. liczników zdalnego odczytu dla potrzeb PGE do dystrybucji w latach 2024-2025.

Wątpliwości przy wymianie liczników

Wymiana liczników budzi też wątpliwości. Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji apeluje o wprowadzenie odpowiednich kryteriów cyberbezpieczeństwa. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", nowe liczniki nie spełniają w tym zakresie żadnych norm, a aktualnie zakupiono głównie liczniki wyprodukowane przez niecertyfikowaną firmę z Azji.

Istotne jest też to, że nowe liczniki pobierają dane o zużyciu energii w naszym domu w czasie rzeczywistym. Obawy wzbudza także fakt, że nowe liczniki zbierają również informacje o tym, kiedy zużywamy najwięcej prądu, czyli kiedy jesteśmy w domu, a kiedy wyjeżdżamy.