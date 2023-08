Reklama

Ostatnio w parlamencie zostały zakończone prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego. Zmiany w przepisach uwzględniają wprowadzenie dynamicznych taryf za prąd dla odbiorców. Pozwoli to na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej, gdyż ceny prądu ulegną zmianie. Warto zaznaczyć, że dzięki korzystaniu z tego rozwiązania za prąd będzie można płacić nawet do 30 proc. mniej niż w przypadku klasycznych rozwiązań taryfowych.

Czym są dynamiczne taryfy za prąd?

Reklama

Zastosowanie dynamicznych taryf w kształtowaniu cen energii elektrycznej ma na celu umożliwienie użytkownikom korzystania z prądu w sposób bardziej dostępny cenowo. Aktualizacja taryf będzie odbywać się analogicznie do zmian cen surowców na giełdzie. To oznacza, że gdy ceny na rynku energetycznym są niższe w konkretnym okresie, konsumenci wybierający taryfę dynamiczną, również będą ponosić niższe koszty za prąd. Analogicznie - przypadku wyższych cen, ich opłaty również wzrosną. Dzięki wdrożeniu taryfy dynamicznej klienci indywidualni zyskają zdolność do samodzielnego regulowania swoich rachunków, śledząc bieżące ceny prądu i dostosowując swoje zużycie energetyczne do obowiązujących stawek. Taki system umożliwi podejmowanie bardziej "prądożernych" działań, na przykład prania, w okresach, gdy koszty energii są niższe.

Obecnie przeciętne ceny energii elektrycznej kształtują się w okolicach 1 złotego za 1 kilowatogodzinę (kWh). Wprowadzenie dynamicznej taryfy za prąd spowodowałoby, że koszty byłyby zmienną wielkością, zależną od pory dnia oraz tygodnia. Dla przykładu, w niedzielę cena za 1 kWh mogłaby wynosić 15 groszy, podczas gdy w poniedziałek osiągnęłaby 1 złotego. Dodatkowo ceny mogłyby różnić w zależności od pory dziennej i nocnej.

Od kiedy będą obowiązywać dynamiczne taryfy za prąd?

Wprowadzenie dynamicznych taryf za prąd ma nastąpić w lipcu przyszłego roku. Warto jednak zaznaczyć, że aby te nowe metody naliczania kosztów energii elektrycznej mogły wejść w życie, niezbędne będzie zainstalowanie specjalnych inteligentnych liczników dokonujących zdalnych odczytów w gospodarstwach domowych. Jest to konieczne, ponieważ pomiar zużycia energii w przypadku tego rodzaju taryfizacji musi odbywać się w czasie rzeczywistym, bez jakichkolwiek zwłok, aby umożliwić rozliczanie na podstawie określonych stawek cenowych ustalonych w określonych godzinach doby.

Dla kogo dynamiczne taryfy za energię elektryczną?

Korzystanie z dynamicznych taryf będzie dobrowolne. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, klienci będą mieli możliwość rozważenia instalacji banków energii. Jest to związane z faktem, że największe nadwyżki energii produkowanej ze źródeł odnawialnych przypadają na środek dnia, kiedy wiele osób jest poza domem, podczas gdy największe zapotrzebowanie występuje w godzinach porannych i wieczornych.

Którzy operatorzy wprowadzą dynamiczne taryfy za prąd?

Wszystko wskazuje na to, że umowy oparte na zmiennych stawkach za energię elektryczną będą dostępne u największych operatorów zajmujących się dystrybucją prądu w Polsce. Warunkiem podpisania umowy będzie zamiana zwykłego licznika energii elektrycznej na jego zaawansowaną i inteligentną wersję. Nowsze urządzenie pozwoli na regularne aktualizacje stawek za prąd. W celu skorzystania z taryfy dynamicznej konieczne jest zawarcie umowy bezterminowej, która zazwyczaj obejmuje okres wypowiedzenia wynoszący 30 dni. Na podstawie tej umowy, klient jest fakturowany wyłącznie za ilość zużytej energii elektrycznej w określonych godzinach, zgodnie z bieżącymi cenami za prąd. Proces kształtowania cen na rynku energetycznym można monitorować, np. na stronie Polskich Sieci Energetycznych.