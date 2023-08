Reklama

Czym jest 14. emerytura?

Czternasta emerytura jest to świadczenie pieniężne wypłacane co roku począwszy od roku 2021. 14. emerytura wypłacana jest osobom, które mają prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych. Do tych świadczeń zalicza się nie tylko emerytury, ale również między innymi renty, renty socjalne i emerytury pomostowe.

Komu przysługuje prawo do 14. emerytury?

"Czternastka" przysługuje wszystkim, którzy mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Dotyczy to wyłącznie świadczeń, które są aktualnie wypłacane - bowiem 14. emerytura nie obowiązuje u osób, w przypadku których wypłacenie jednego ze świadczeń długoterminowych jest zawieszone.

Świadczenie to w 2023 roku dotyczy takich świadczeń jak: emerytury i renty w systemie powszechnym, a także między innymi: emerytury pomostowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy renty socjalne.

Do kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2023 roku?

W 2023 roku 14. emerytura ma zostać wypłacona w miesiącach: sierpniu oraz wrześniu. Zasadniczy termin wypłaty "czternastki" to wrzesień. Świadczeń należy się spodziewać w dniu, w którym standardowo otrzymywana jest emerytura. Oto następujące terminy:

• 1 września

• 5 września

• 6 września

• 10 września

• 15 września

• 20 września

• 25 września.

Jednak zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego jest szansa, że i w tym roku (tak jak w roku ubiegłym) zostanie ona wypłacona jeszcze w sierpniu. Najpóźniej, bo w październiku czternastą emeryturę otrzymują seniorzy, którzy otrzymują świadczenia kwartalne, na przykład w KRUS.

Ile wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku?

Wysokość "czternastki" jest zależna od kwoty brutto emerytury obywatela. Jeśli osoba jest uprawniona do otrzymania pełnej kwoty 14. emerytury to otrzyma 1588,44 zł brutto ( 1445,48 zł netto).

Kto dostanie, a kto nie dostanie 14. emerytury?

O ile 13. emerytura przeznaczona jest dla wszystkich, którym przysługuje świadczenie długoterminowe, o tyle "czternastkę" otrzymują tylko osoby, których wysokość świadczenia (na przykład emerytur) w 2023 roku nie przekroczy 4438,44 zł. Osoby, których świadczenie główne wynosi maksymalnie 2900 zł, otrzymają pełną wartość 14. emerytury. Wynosi ona w 2023 roku 1588,44 brutto, co oznacza 1445,48 zł netto.

Osobom, których świadczenie wynosi między 2900 a 4438,44 zł brutto, wartość "czternastki" zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że jeżeli emeryt ma emeryturę w wysokości 3500 zł, to kwota 14. emerytury zostanie pomniejszona o 600 zł jako różnica między 3500 a 2900, zatem zamiast otrzymać 1588,44 zł, otrzyma on 988,44 zł brutto. Aby świadczenie przysługiwało, minimalna kwota "czternastki" powinna wynieść 50 zł brutto.

Czy trzeba złożyć wniosek?

14. emerytura jest wypłacana z tzw. automatu. Zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam wypłaca odpowiednio naliczoną kwotę 14. emerytury każdemu, komu ona przysługuje. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków.