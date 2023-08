Reklama

Europejska emerytura. Co ma celu?

Nowe przepisy dotyczące "europejskiej emerytury" mają ułatwić obywatelom dodatkowe oszczędzanie. Dotyczą one przede wszystkim osób, które pracują w różnych państwach Unii Europejskiej oraz tych, które biorą pod uwagę pracę lub przeprowadzkę za granicę. Ustawa wprowadza OIPE - ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny. Zmiany te są podyktowane przez unijne rozporządzenie 2019/1238, które wymaga wprowadzenia regulacji dotyczących tego produktu.

Reklama

Czym jest OIPE- ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny?

OIPE jest nowym systemem oszczędzania. Działa na zasadach podobnych jak IKE, czyli indywidualne konto bankowe. Minimalny wiek osób wpłacających pieniądze na "emeryturę europejską" to ukończone 15 lat. Określony został również limit wpłat, który będzie wynosił trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku dla danego kraju unijnego. Każdy oszczędzający, który wyjedzie za granicę nadal będzie mógł wpłacać pieniądze na subkonto wykupione w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania.

Reklama

Emerytura europejska. Zachęta do oszczędzania

Zachętą do oszczędzania ma być między innymi zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu składania pieniędzy na subkoncie. Zwolnienie to ma obowiązywać również w przypadku wypłaty zebranych przez lata środków. Jednak ulga ta dotyczyć będzie wyłącznie osób, które oszczędzają tylko na jednym subkoncie. Ponadto korzyści mają zostać zachowane w sytuacji przeprowadzki do innego państwa unijnego. Jedną z nich są także korzyści związane z ciągłym inwestowaniem w ten sam produkt.

Wypłata środków z OIPE

Każdy oszczędzający, który albo ukończy 60 lat albo też ukończy 55 lat i nabędzie uprawnienia emerytalne, może wypłacić pieniądze zgromadzone na subkoncie. Wypłata będzie odbywać się na jego wniosek. Może być ona dokonana jednorazowo albo w ratach. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wskazania w umowie o prowadzenie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego jednej lub kilku osób, którym mają być przekazane zgromadzone oszczędności w przypadku śmierci oszczędzającego.

Senat przeciwko nowym przepisom. Powodem SKOK-i

Senat jest przeciwny nowej ustawie. Wątpliwości budzą zmiany, które dotyczą SKOK-ów. Bowiem przy okazji ustawy w sprawie OIPE, rząd chce wprowadzić również inne ważne zmiany.

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów zostanie zmienionych 11 ustaw w tym również ta o SKOK-ach, czyli spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Według wprowadzanych przepisów SKOK-i mają stać się zupełnie inną instytucją niż były dotychczas. Ich charakter stanie się bardziej komercyjny. Ustawa bowiem w znacznym stopniu rozszerza kompetencje SKOK-ów - byłyby one podobne do kompetencji banków. Jednak nie będą one objęte żadnym systemem nadzoru.

Senat wnioskował o odrzucenie nowej ustawy, podając jako powody między innymi fakt, iż zmienia ona w znaczny sposób inne państwowe przepisy związane z instytucjami finansowymi. Jednak posłowie odrzucili uchwałę Senatu i obecnie ustawa ma trafić do podpisu prezydenta.