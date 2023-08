Reklama

Dynamiczna sytuacja na rynku energetycznym prowadzi do ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej. W Polsce to przede wszystkim firmy odczuwają zwyżki cen, jednak również indywidualnym konsumentom zaleca się dokładne analizowanie swoich rachunków za prąd. Dane z portalu "Rachuneo" pokazują, że w przypadku taryfy G11 w roku 2022 koszt jednej kilowatogodziny wynosił średnio od 0,72 do 0,82 złote. W zestawieniu z roku 2021 cena ta wynosiła od 0,69 do 0,78 złotych, w 2020 od 0,64 do 0,73 złote oraz w 2019 roku od 0,57 do 0,65 złotych. Widać więc wyraźny wzrost. Warto dodać, że w tych cenach uwzględnione są również opłaty związane z dostarczeniem energii elektrycznej.

W 2023 roku przeciętne koszty energii elektrycznej w Polsce mieszczą się w zakresie od 0,94 złotych do 1,03 złotych za kilowatogodzinę. Ceny te są uzależnione zarówno od wybranej taryfy, jak i od regionu Polski. Ponadto koszty są determinowane przez poziom zużycia energii. Istnieje szereg metod, dzięki którym można zminimalizować zużycie prądu, zaczynając od wyłączania niektórych urządzeń, a kończąc na aktywnym monitorowaniu bieżącego zużycia. Jednakże, aby dowiedzieć się, na czym można oszczędzić, warto najpierw zbadać, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia.

Ile prądu zużywa lodówka?

Lodówka jest jednym z urządzeń, które regularnie pobiera energię elektryczną. Dane dostarczone przez PGNiG wskazują, że średnie dzienne zużycie prądu przez lodówkę wynosi około 0,74 kWh. To oznacza, że codziennie utrzymanie włączonej lodówki kosztuje w przybliżeniu 0,74 złote, co rocznie daje kwotę około 270 złotych.

Ile prądu zużywa czajnik elektryczny?

Czajnik elektryczny jest jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w naszym gospodarstwie domowym. Jego mocna grzałka przekłada się na znaczące zużycie energii elektrycznej. Przeciętna moc czajnika wynosi 2000 W. Jeśli przyjmiemy, że czajnik pracuje przez średnio 20 minut dziennie, to skutkuje to zużyciem około 0,66 kWh w ciągu jednego dnia. W praktyce oznacza to, że koszt użycia czajnika wynosi około 66 groszy na dzień, co rocznie przekłada się na kwotę w okolicach 240 złotych.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Płyta indukcyjna jest urządzeniem, które zużywa sporo prądu w naszym domu. Wydatki związane z jej użytkowaniem mogą się różnić, w zależności od mocy pól, które wykorzystujemy. Warto więc wziąć pod uwagę dwie sytuacje - korzystanie z pól o mocy 2,3 kW oraz 1,8 kW. Płyty indukcyjnej używamy przez około godzinę dziennie. Na podstawie tych założeń, dzienne zużycie energii wynosi odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co przekłada się na codzienny koszt 2,30 złotych i 2,05 złotych. W skali roku wydatki te osiągają wartość 840 złotych oraz 750 złotych.

Ile prądu zużywa pralka?

Pralka jest kolejnym urządzeniem, które wykazuje znaczne zużycie energii elektrycznej. Przy założeniu, że korzystamy z pralki około 100 razy w ciągu roku, to w jednym cyklu prania zużywana jest przeciętnie 0,9 kWh energii, co przekłada się na koszt w wysokości około 0,68 złotych. W takiej sytuacji roczny koszt prania wyniesie około 90 złotych.

Ile prądu zużywa laptop?

Podczas pracy laptop zużywa około 40 W energii. Jeśli korzystamy z niego przez 8 godzin dziennie, to w ciągu jednego dnia zużycie wyniesie około 0,32 kWh. To oznacza, że codziennie wydamy około 0,32 złote na zasilanie laptopa, a w skali roku koszty te osiągną wartość około 120 złotych.

Ile prądu zużywa telewizor?

Według danych udostępnionych przez portal "Wirtualne Media" średni czas spędzany przez Polaków przed telewizorem wynosi około 3 godzin, 55 minut i 34 sekundy dziennie. Przy założeniu, że mówimy o telewizorze o przekątnej ekranu 55 cali i mocy 120 W, który jest użytkowany przez 4 godziny na dzień, zużycie energii wyniesie około 0,48 kWh w ciągu doby. To oznacza, że codziennie koszt użytkowania telewizora wyniesie około 50 groszy, co w skali roku daje kwotę około 182 złote.

Ile prądu zużywa piekarnik?

Piekarnik to urządzenie, które zużywa sporo prądu, ze względu na swoją mocną grzałkę. Moc piekarnika wynosi około 2000 watów. Aby osiągnąć temperaturę 100 stopni Celsiusza, urządzenie potrzebuje około 2,5 minuty. Natomiast do uzyskania 175 stopni, czas nagrzewania wynosi około 5 minut. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę czas potrzebny na utrzymanie temperatury oraz sam proces przygotowywania potrawy. Załóżmy więc, że średni czas aktywnego działania piekarnika wynosi 41 minut dziennie. To przekłada się na dzienne zużycie energii na poziomie 1,36 kWh, co wiąże się z kosztem około 1,36 złotych. Biorąc pod uwagę, że korzystamy z piekarnika kilka razy w tygodniu, a czasami nawet wydłużamy jego pracę, to roczny koszt użytkowania może wynieść nawet 400 złotych.

Które urządzenie zużywa najwięcej prądu w gospodarstwie domowym?

Okazuje się więc, że najwięcej energii elektrycznej w domu zużywa piekarnik, płyta indukcyjna oraz czajnik elektryczny. Jeżeli chcemy zaoszczędzić, to powinniśmy wziąć pod uwagę np. żeby w czajniku elektrycznym gotować tylko tyle wody, ile w danym momencie potrzebujemy. Jeżeli chodzi o piekarnik, to nie należy otwierać go zbyt często, aby sprawdzić, czy danie jest już gotowe. W ten sposób wydłużamy czas jego przygotowania i znacznie zwiększamy ilość pobieranego przez urządzenie prądu. A co płytą indukcyjną? Tu warto pamiętać o tym, że gotując krócej, zużyjemy mniej prądu.