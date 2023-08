Reklama

Grzybobranie zazwyczaj kojarzy nam się z początkiem jesieni. Mimo to fani zbierania grzybów doskonale wiedzą, że na część z nich sezon trwa już od lata. Zazwyczaj najwięcej grzybów występuje w lasach późnym latem i jesienią. Jednak tegoroczna pogoda sprzyja występowaniu grzybów już teraz.

Sezon grzybowy 2023

W Polsce rośnie 47 jadalnych gatunków grzybów leśnych. Najbardziej rozpoznawalne i najchętniej zbierane to: borowiki, kurki, maślaki, gąski, kanie, koźlarze czy opieńki.

Szczyt sezonu na najpopularniejsze gatunki grzybów przypada na okres od sierpnia do października - taką informację znajdziemy na stronie Lasów Państwowych. Jednak, jeżeli warunki są sprzyjające, niektóre z nich pojawiają się już wcześniej. Grzyby nie lubią suszy, dlatego gdy lipiec jest suchy, zazwyczaj później wychodzą na powierzchnię. Ich szybkiemu pojawieniu się sprzyjają deszcz i ciepłe noce. Znane przysłowie "rosnąć jak grzyby po deszczu" pokazuje, kiedy możemy się spodziewać najlepszego grzybobrania.

Duża ilość kurek w polskich lasach

W pierwszej połowie lata zawitały do nas fale upałów. Początek sierpnia jest zupełnie inny. Przeważają deszcze i burze. Taka pogoda to warunki idealne dla wzrostu grzybów. W wielu rejonach Polski grzybiarze znaleźli mnóstwo kurek. Sezon na kurki potrwa aż do października. Mimo że zazwyczaj większość z nas zbiera je we wrześniu, to już teraz w polskich lasach jest ich bardzo dużo. W Internecie możemy znaleźć mnóstwo zdjęć i nagrań pokazujących koszyki i garnki wypełnione tymi grzybami.

Pierwsze borowiki szlachetne w 2023 roku

Pod koniec lipca w lasach pojawiły się także borowiki. Sezon na te grzyby przypada od lipca do października, przy czym pełnia tworzenia owocnika borowika zazwyczaj ma miejsce we wrześniu i październiku. Owocnik jest to nadziemna część grzyba, którą zbieramy i spożywamy – jest tym co potocznie określamy grzybem.

Jakie grzyby możemy zbierać w sierpniu?

Tegoroczna pogoda sprzyjała wystąpieniu dużej ilości grzybów w polskich lasach już latem. Jakie grzyby możemy już teraz zbierać poza kurkami i borowikami?

Koźlarze to grzyby, które występują zazwyczaj od lipca do października, przy czym pełnia tworzenia owocnika przypada na sierpień oraz wrzesień. Koźlarz babka rośnie pod brzozami, natomiast koźlarza czerwonego spotkamy pod topolami i osikami.

Gołąbek wyborny jadalny to grzyb rosnący pod dębami, bukami, sosnami, świerkami oraz lipami. Jego szczyt sezonu również przypada na sierpień.

Według kalendarza grzyby takie jak podgrzybek brunatny, maślak zwyczajny czubajka kania czy mleczaj rydz, a także borowik szlachetny to grzyby, których szczyt sezonu przypada na wrzesień lub wrzesień i październik. Jednak dzięki sprzyjającej w tym roku pogodzie możemy spodziewać się tych gatunków wcześniej, dlatego warto się z nimi zapoznać i szukać ich w okolicznych lasach.

Zbieraj tylko te grzyby, których jesteś w 100 proc. pewny

W Polsce rośnie wiele gatunków grzybów leśnych, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne jednak, aby być do grzybobrania odpowiednio przygotowanym. Poza dużą ilością grzybów jadalnych w polskich lasach rosną również te, które nie nadają się do spożycia, a niektóre są silnie trujące. Dlatego, zanim wybierzemy się na grzyby, warto się na ten temat czegoś dowiedzieć. Zalecamy także, aby zbierać wyłącznie grzyby, co do których jesteśmy w 100 procentach pewni, że spożycie ich nie zaszkodzi naszemu zdrowiu i życiu.