W szeregu uroczystości od soboty do wtorku weźmie udział szef MON Mariusz Błaszczak. Odchody rozpocznie od wręczenia odznaczeń i wyróżnień żołnierzom w sobotę w Warszawie, w siedzibie MON przy ul. Klonowej.

Piknik wojskowy

Błaszczak weźmie udział w kilku spośród ok. 70 pikników wojskowych, które odbędą się od soboty do wtorku w całym kraju. Szef MON w sobotę w południe weźmie udział w pikniku w Raszynie pod Warszawą, a po południu - w Czarnej Białostockiej w woj. podlaskim, gdzie ogłosi także powołanie centrum szkolenia wojskowego.

Jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?

Jak informuje MON w opublikowanym w poniedziałek komunikacie, "na piknikach i w punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy w profesjonalny sposób przekażą informacje jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego". "Nasi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie i podpowiedzą w jaki sposób zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przedstawią możliwości służby w wybranej przez siebie specjalności i wskażą miejsca służby na terenie całego kraju" - czytamy.

Otwarcie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wczesnym rankiem w niedzielę zaplanowany jest briefing ministra obrony narodowej w Warszawie, po zakończonej próbie generalnej przed wtorkową defiladą. Po południu Błaszczak weźmie natomiast udział w uroczystości otwarcia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w warszawskie Cytadeli. Na miejscu odbędzie się również piknik historyczny.

Apel na Powązkach

W poniedziałek ma zostać podpisanych kolejnych umów zbrojeniowych w siedzibie MON. Wieczorem szef MON weźmie udział w capstrzyku i apelu pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Defilada w Warszawie. DATA

Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa z udziałem ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych. Ostatnia defilada z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego pod hasłem "Wierni Polsce" odbyła się w 2019 r. w Katowicach. Miejsce zostało wybrane w związku z setną rocznicą wybuchu I powstania śląskiego - jednego z trzech powstańczych zrywów, które doprowadziły do włączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 r. Wzdłuż trasy przejazdu defilady zgromadziły się tysiące ludzi, którzy obserwowali przemarsz 2,6 tys. żołnierzy.

W latach 2020-2021 defilada nie odbywała się ze względu na zagrożenie epidemiczne. W zamian wojsko organizowało pikniki wojskowe. W roku 2022 MON również zrezygnował z organizacji uroczystej defilady w Święto Wojska Polskiego - powodem była wojna w Ukrainie. Zdecydowano się na organizację pikników, pokazów sprzętu i skoncentrowano się na rekrutacji ochotników do wojska.

Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". "Będą m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - zapowiedziano w komunikacie MON.

Święto Wojska Polskiego 2023

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

autor: Mikołaj Małecki