Reklama

Prognoza pogody IMGW do 27 sierpnia 2023

Najnowsza prognoza pogody opublikowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest prognozą synoptyczną na dni od 21 do 27 sierpnia 2023. Prognoza została opracowana przez synoptyka meteorologa, który przeanalizował i zinterpretował wyniki modeli numerycznych oraz danych pomiarowo-obserwacyjnych. Wygląda na to, że wraz z końcem wakacji czeka nas ochłodzenie. Jakiej pogody możemy się spodziewać nadchodzących dniach?

Reklama

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. Upały nie popuszczą

Najbliższe trzy dni zapowiadają się upalnie. Temperatura w całej Polsce będzie wysoka.

W środę 23 sierpnia najcieplej będzie w województwie lubelskim. Tam termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w województwie podkarpackim, śląskim, mazowieckim oraz na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Najchłodniej, bo 21 stopni, będzie w północnej i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze kraju temperatura będzie się wahać między 26 a 28 stopni. Mimo prognozowanej wysokiej temperatury powietrza odczuwalna temperatura będzie niższa ze względu na występujący umiarkowany wiatr wiejący z prędkością między 14 a 25 kilometrów na godzinę.

Reklama

W tym dniu w przeważającej części kraju będzie pogodnie. Nieco więcej chmur może pojawić się na południu Polski. W tym rejonie mogą wystąpić przelotne opady deszczu a miejscowo również burze.

W czwartek 24 sierpnia nadal gorąco. Najcieplej w województwie opolskim. Tam temperatura powietrza wyniesie 29 stopni Celsjusza. W pozostałej południowej części kraju termometry wskażą 28 stopni. Wyjątkiem będzie południowy obszar województwa małopolskiego, gdzie temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju 26 i 27 stopni. Pojawi się nieco więcej chmur. Na południu i północy Polski mogą wystąpić również przelotne opady a na południu możliwe są także burze.

Pogoda na najbliższe dni: Gorące dni i ciepłe noce

Piątek 25 sierpnia również upalny jednak miejscami pogoda zacznie się zmieniać. 30 stopni wyniesie temperatura powietrza w województwie dolnośląskim i opolskim, 29 w lubelskim. Na południu termometry wskażą między 27 i 28 stopni. Natomiast 27 stopni w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. W Wielkopolsce 26 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Pomorzu, jednak tam również ciepło - termometry wskażą między 22 a 25 stopni.

Od zachodu zacznie napływać chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on przelotne opady deszczu w zachodniej części kraju. Opady mogą pojawić się również w centralnej Polsce w województwie wielkopolskim. Tam oraz na zachodzie mogą wystąpić również nieco gwałtowniejsze burze.

W tych dniach noce również ciepłe. Temperatura w nocy będzie się wahać między 13 a 19 stopni.

Duża zmiana pogody od soboty 26 sierpnia

W sobotę 26 sierpnia nastąpi znaczna zmiana pogody. Co prawda w południowo-wschodniej części polskiej nadal gorąco. W województwach podkarpackim i lubelskim termometry wskażą odpowiednio 30 i 29 stopni Celsjusza. Również ciepło, bo 25 stopni, w województwach mazowieckim i świętokrzyskim. Jednak w pozostałej części kraju chłodniej – na termometrach zobaczymy od 18 do 22 stopni. Zatem zależnie od rejonu Polski wystąpi duża różnica temperatur w ciągu dnia. Jednak w nocy w całym kraju będzie ciepło - między 14 a 18 stopni. W tym dniu front atmosferyczny będzie przemieszczać się z zachodu do centralnej Polski. W niektórych rejonach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, które miejscami mogą być dość gwałtowne. Podczas burz możliwe wystąpienie silnych porywów wiatru.

Prognoza IMGW na przełom lipca i sierpnia

Największe ochłodzenie czeka nas w niedzielę 27 sierpnia. W całym kraju temperatury między 17 a 21 stopni Celsjusza, zaś w nocy zazwyczaj od 11 do 14 stopni - zatem dość chłodno. Ostatni dzień tego tygodnia zapowiada się pochmurno i deszczowo. Również w nocy odczujemy spadek temperatur.