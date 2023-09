Reklama

Obchodzony 22 września Dzień bez Samochodu jest zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpoczął się 16 września. Z okazji Dnia bez Samochodu tradycją wielu polskich miast jest możliwość skorzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską czy podmiejską. Nie inaczej jest w tym roku. Do obchodów włączyło się wiele miast. Wśród nich są zarówno metropolie, jak i mniejsze ośrodki. Podajemy kilka przykładów. Zachęcamy też do sprawdzenia, jak 22 września działa komunikacja publiczna w waszym mieście.

Darmowa komunikacja miejska w Warszawie z okazji Dnia bez Samochodu

Z okazji Dnia Bez Samochodu w Warszawie komunikacja miejska jest bezpłatna dla wszystkich. W piątek, 22 września, od godz. 00.00 do godz. 23.59, wsiadając do warszawskiego autobusu, tramwaju, metra lub pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej – nie trzeba kasować biletu. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych (kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwe), otwarte zostaną bramki metra.

"Tych, którzy jednak wsiądą samochodu, zachęcamy po drodze do przesiadki do transportu publicznego. Tego dnia ze wszystkich stołeczny parkingów „Parkuj i jedź” będzie można korzystać bezpłatnie” – informuje stołeczny magistrat. Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Bezpłatna podróż będzie możliwa we wszystkich pociągach oraz autobusach komunikacji zastępczej KM oraz w autobusach KM na odcinku Modlin-Lotnisko Modlin. Bilet nie będzie potrzebny również w pociągach i autobusach zastępczych Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dzień bez Samochodu 2023 w Krakowie

Dzień bez Samochodu w Krakowie będzie również dniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. "Nie trzeba okazywać żadnych dokumentów, wystarczy wsiąść do tramwaju lub autobusu” – informuje UM Kraków. W tym roku w stolicy Małopolski z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności został zaprezentowany nowy wzór biletu komunikacji miejskiej, który jako pierwszy w Polsce zawiera informację o śladzie węglowym przejazdu.

Dzień bez Samochodu w Lublinie: Kto skorzysta z bezpłatnych przejazdów?

W Lublinie z okazji Dnia bez Samochodu z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską skorzystać mogą skorzystać osoby, które okażą ważny dowód rejestracyjny samochodu. „W piątek, 22 września ważny dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie” – wyjaśnia Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Poznań: Dzień bez Samochodu 2023 w ZTM, Kolejach Wielkopolskich oraz POLREGIO

W Poznaniu, podobnie jak w Lublinie, w Dniu bez Samochodu można korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu (jeden dowód uprawnia do darmowych przejazdów jedną osobę). Na tych samych zasadach z darmowych kursów korzystać można w pociągach Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO na terenie województwa.

Dzień bez Samochodu w Legnicy

Dzień bez Samochodu obchodzony jest także w Legnicy. Miasto zachęca swoich mieszkańców do pozostawienie auta w domu. „Posiadacze aktualnego prawa jazdy oraz ważnego dowodu rejestracyjnego uprawnieni będą do bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta” – informuje. W Dniu bez Samochodu w Legnicy zostanie również rozstrzygnięty konkurs "Rowerowa Stolica Polski”.