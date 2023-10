W poniedziałek organizacja non-profit "Wschód" udostępniła film pt. "Cicho już byłyśmy". Na materiale wideo można zobaczyć kobiety doświadczające dyskryminacji, słuchające wypowiedzi polityków na temat płci pięknej.

Wśród cytowanych wypowiedzi znajdują się m.in. słowa Jarosława Kaczyńskiego na temat "dawania w szyję" oraz Janusza Korwin-Mikkego, który stwierdził, że "kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem". Nagranie kończy się symbolicznym i wymownym gestem uciszenia kobiet.

Do nagrania dodano wpis: "CICHO JUŻ BYŁYŚMY". Inna Polska jest możliwa i to na nią zagłosujemy #15X. Nie będziemy dalej patrzeć jak starsi panowie decydują za nas. Głos kobiet i dziewczyn musi wreszcie być usłyszany, bo to my stanowimy 52% społeczeństwa. Idziemy na wybory, bo #CichoJużByłyśmy. A Ty?" - czytamy na portalu X.

Organizacja "Wschód"

Organizacja non-profit "Wschód" rozpoczęła swoją działalność w połowie 2022 roku. "Wschodzące słońce zwiastuje nowy dzień. My walczymy o to, żeby był godny i bezpieczny - dla każdej i każdego. Dążymy do powstrzymania bieżących kryzysów i wprowadzenia uczciwych zmian, które zapewnią podstawowy dobrostan wszystkim osobom w naszym kraju i regionie" - czytamy na stronie organizacji wschod.org.