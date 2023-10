St. asp. Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji powiedziała PAP, że do wypadku doszło w środę przy ul. Mikołowskiej w miejscu remontu wiaduktu na tymczasowym drewnianym moście.

Reklama

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący tirem, jadąc w kierunku Rybnika, zatrzymał się przed tym drewnianym mostem, chcąc umożliwić przejazd kierującemu autobusem, który jechał w kierunku Czerwionki-Leszczyn. Podczas przejazdu kierujący autobusem uderzył lewą częścią autobusu w stojącego tir-a, wskutek czego część pasażerów autobusu przewróciła się - opisywała policjantka.

Reklama

"Poszkodowanych zostało 14 osób"

Asp. Wojciech Kasperzec z Komendy Miejskiej PSP w Rybniku powiedział PAP, że zgłoszenie o wypadku strażacy otrzymali ok. 10.30.Autobusem podróżowało łącznie 25 osób, a ciężarówką – dwie. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 14 osób, z czego osiem zostało przewiezionych do szpitali w Rybniku i Gliwicach. Sześć innych, z powierzchownymi obrażeniami, pojedzie na SOR we własnym zakresie - poinformował strażak.

Według informacji policji, wśród poszkodowanych są kierowca i kilkunastu pasażerów autobusu, a także kierujący ciężarówką i pasażer tego pojazdu.

Ruch na drodze będzie zablokowany co najmniej przez dwie godziny. Policjanci wyznaczyli objazdy.

autor: Krzysztof Konopka