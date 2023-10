Szef MSWiA podkreślił, że sprawy pedofilskie muszą być bezwzględnie zwalczane.

Przeszukania w toku

W tej sprawie już trwają przeszukania i zabezpieczania materiału dowodowego podejrzewanych. Zabezpieczane są komputery, sprzęt elektroniczny, policja dociera do potencjalnych ofiar, tak żeby stworzyć im warunki do szybkiego złożenia zeznań w prokuraturze - powiedział.

Zaznaczył, że również pan Wardęga jest w kontakcie z policją i prokuraturą, żeby złożyć wyczerpujące zeznania jako świadek.

Jeżeli doszło do przestępstwa, a wiele na to wskazuje, niezależnie od statusu społecznego, bo mówimy tu o osobach bardzo popularnych w mediach społecznościowych, to te osoby poniosą konsekwencje - podkreślił.

Przypomniał, że do walki z cyberprzestępczością powołano specjalną grupę w policji - CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Pandora Gate

Zawiadomienie i działania prokuratury to efekt tzw. Pandora Gate, czyli afery, którą ujawnił youtuber Sylwester Wardęga, publikując film o możliwych kontaktach pedofilskich dwóch znanych polskich celebrytów ze środowiska internetowego. Sprawa wzburzyła świat polskiego internetu, zwłaszcza środowisko youtuberów.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w czwartek, że w sprawie trwają intensywne czynności procesowe, przesłuchiwani są pierwsi świadkowie, zabezpieczany jest też materiał dowodowy.

Jak informowała wcześniej Komenda Główna Policji, w związku z aferą pedofilską wśród youtuberów, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyło materiały, które są analizowane. Czynności wykonują również stołeczni policjanci.

Zabezpieczono nagranie z serwisu YouTube. Wspomagamy policjantów, którzy prowadzą czynności. Na razie nie przekazujemy więcej szczegółów - informował PAP podkomisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Autorka: Marta Stańczyk