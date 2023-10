Zmiana czasu 2023. Kiedy zmieniamy czas na zimowy?

Za oknem jesień, dzień coraz krótszy. Dni, w których ciemno zacznie robić się już o godz. 16 czy 17, nadchodzą nieubłaganie. Również w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy.

Tradycyjnie już zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w ostatni weekend października. Zyskamy dodatkową godzinę, bowiem w nocy z 28 na 29 października zegarki cofną się z godz. 3 na 2.

W zdecydowanej większości nowoczesnych urządzeń czas cofnie się automatycznie, nie musimy robić tego manualnie. Jeśli mamy jednak w domu starsze bądź po prostu analogowe urządzenia odmierzające czas, to wtedy musimy sami dokonać cofnięcia. Warto też sprawdzić, jak wygląda sytuacja w naszych samochodach. W przypadku większości starszych modeli aut niezbędna jest manualna korekta aktualnej godziny.

Zmiana czasu i jej negatywne konsekwencje

Naukowcy od lat alarmują, że zmiana czasu może źle wpływać na nasze zdrowie. Dolegliwości mogą odczuwać zwłaszcza osoby po 50. roku życia. Na przestrzeni kilku dni po zmianie czasu rośnie ryzyko zawału czy udaru. Dzieje się tak, gdyż ze względu na zmianę czasu zaburzamy swój rytm dobowy. Nasz zegar biologiczny może się rozregulować i zdarza się, że potrzeba nawet kilku dni, by organizm przystosował się do nowego czasu i normalnie w nim funkcjonował. Może też obniżyć się nasza koncentracja, co przykładowo może np. zwiększać ryzyko spowodowania wypadku drogowego.Niestety, rośnie też ryzyko zachorowania na depresję.

Zmiana czasu. Jak długo z nami zostanie?

W Polsce przynajmniej do 2026 r. W marcu 2022 r. premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które na kolejne kilka lat podtrzymuje aktualny stan rzeczy, jakim jest zmiana czasu dwa razy w ciągu roku. Tak więc najwcześniej w 2027 r. możemy spodziewać się, że nie będzie konieczne przestawianie zegarków.

W Unii Europejskiej od dawna mówi się o odejściu od zmiany czasu. Takie pomysły pojawiały się już przed wybuchem pandemii koronawirusa. To jednak na razie tylko dywagacje, bowiem żadne konkretne rozporządzenie w tej sprawie nie zostało wydane.