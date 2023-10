Najnowsza prognoza pogody IMGW na 10 dni

Najnowsza prognoza średnioterminowa IMGW powstała na podstawie orientacyjnej prognozy modelu WRF-GFS Medium. Prognoza obejmuje 10 dni: od 16 do 25 października włącznie.

Jakiej pogody możemy się spodziewać w najbliższych dniach? Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ochłodzenie i pojawią się przymrozki. Minimalna temperatura powietrza w nadchodzącym tygodniu wyniesie od -3 do 15 stopni. Natomiast maksymalne temperatury wyniosą od 1 do 22 stopni Celsjusza.

Pierwsze przymrozki i cieplejszy koniec tygodnia, ale tylko w wybranych rejonach

W najbliższych dniach aż do czwartku 19 października, maksymalna temperatura powietrza będzie utrzymywać się na podobnym poziomie. W przeważającej części kraju temperatura powietrza będzie wynosiła od 7 do 12 stopni. Wyjątkiem będzie południowa część kraju, gdzie temperatura maksymalna może wynieść zaledwie +2 stopnie, a już od dzisiaj może spaść nieznacznie poniżej 0.

Znacznego ocieplenia możemy spodziewać się w najbliższy piątek 20 października. Ocieplenie wystąpi w południowej części Polski. Już od środy widoczny niewielki wzrost temperatury maksymalnej powietrza, jednak pojawią się również przymrozki. W środę w południowej i południowo-zachodniej części kraju temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza. Przymrozków mogą spodziewać się mieszkańcy województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego a także małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W piątek temperatura może wzrosnąć nawet do ponad 20 stopni Celsjusza. W południowej części kraju w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, podkarpackim czy lubelskim będzie ciepło. Termometry wskażą od 16 do 22 stopni - na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Natomiast w północnej i środkowej części Polski temperatury będą znacznie niższe i będą one utrzymywać się od maksymalnie 9°C (w województwie łódzkim), poprzez 8 stopni w województwie mazowieckim, 7 w Wielkopolsce, przez 4-5 stopni na Pomorzu aż do zaledwie +1 stopnia Celsjusza w Suwałkach. W województwie warmińsko-mazurskim niewielkie przymrozki. Temperatura termometry mogą wskazać -1 stopień.

W sobotę 21 październikana południu również ciepło. Od 15 stopni w województwie opolskim oraz świętokrzyskim, 16 stopni w śląskim i małopolskim, aż po 19 i 21 odpowiednio w województwach: lubelskim i podkarpackim. Jednak w pozostałej części kraju będzie coraz chłodniej.

Prognoza pogody: Jaki będzie początek przyszłego tygodnia?

Od niedzieli 22 października temperatura na południu Polski zacznie spadać. Jednocześnie widoczna będzie tendencja do wyrównania temperatur powietrza w całym kraju. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia od 23 do 25 października w przeważającej części kraju termometry wskażą minimalnie między 6 a7 stopni, a maksymalnie między 13 a 14 stopni Celsjusza.

Kiedy spadnie pierwszy śnieg?

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowana największa suma opadu atmosferycznego może wystąpić w sobotę 21 października. Na południu kraju przewidywane jest do 30 mm opadu. Małych opadów deszczu i śniegu mogą się spodziewać już dzisiaj mieszkańcy południowej części województwa małopolskiego. W najbliższy czwartek i piątek deszcz ze śniegiem mogą spaść w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz pomorskim. W sobotę prognoza na tego rodzaju opady obejmie całą północną część kraju. Najnowsza średniookresowa prognoza IMGW obecnie nie przewiduje w najbliższych dniach opadów samego śniegu.