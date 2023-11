Orkan Ciaran na zachodzie Europy. W Polsce obawy przed wichurą

Ostatnie prognozy potwierdzają, że nadchodzący orkan Ciaran osłabnie. Wichura, która przetoczyła się wczoraj przez Francję, Niemcy i Włochy zabiła przynajmniej 10 osób – a dane są wciąż aktualizowane. Czy jest się czego obawiać? We wczorajszych prognozach dominowały głównie ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Poranne prognozy potwierdziły zagrożenie gwałtownymi porywami wiatru na terenach górskich m.in. w Tatrach, w okolicach Nowego Sącza i w Bieszczadach.

Najnowsze alerty IMGW. Silny wiatr wciąż niebezpieczny

IMGW śledzi zmieniającą się sytuację aktualizując ostrzeżenia. W południe poszerzono ostrzeżenie przed silnym wiatrem 1 i 2 stopnia.

Ostrzeżenie 2 stopnia przed wiatrem obowiązuje w szerokim pasie od Elbląga po Częstochowę (od godzin popołudniowych po godziny poranne 04.11). Ostrzeżenie 1 stopnia przed wiatrem wydano również dla południowej i wschodniej Polski – z wykluczeniem części województw podlaskiego i lubelskiego. Można jednak spodziewać się, że ulewy i silny wiatr będą przesuwać się na wschód. Od wieczornych godzin czwartkowych pojawiają się informacje o lokalnych utrudnieniach – połamanych gałęziach i interwencjach straży pożarnej.

Najnowsza prognoza pogody. Pas opadów

W piątek od godzin popołudniowych nad Polską zacznie przesuwać się szeroki pas opadów. Zgodnie z prognozami IMGW opady mogą być lokalnie intensywne i mogą powodować miejscowe podtopienia. W południowej części kraju możliwe lokalne burze, w Sudetach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem.

Prognozowane sumy opadów: od 25 mm w okolicy Podhala, 20 mm na Pomorzu Wschodnim, 10-15 mm w Polsce centralnej, na Mazowszu i na Śląsku. W nocy zachmurzenie umiarkowane, rozpogodzenia są przewidywane głównie na zachodzie. Opady głównie we wschodniej części kraju. Silny wiatr utrzyma się w górach – w Tatrach porywy nawet do 150 km/h. W piątek, w ciągu dnia najcieplej będzie na południowym wschodzie (nawet do 16°C), chłodniej w centrum (13°C), najzimniej na północnym zachodzie – maks. do 10°C.