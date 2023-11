Anna Grodzka to polska działaczka społeczna i polityczna, która była posłanką na Sejm VII kadencji. Obecnie jest na emeryturze i zajmuje się swoim hobby, czyli… komponowaniem muzyki filmowej." Podjęłam kilka lat temu decyzję, że powrócę do moich młodzieńczych pasji: do MUZYKI" - napisała na Facebooku była posłanka.

W rozmowie z portalem Liberte powiedziała: W tej chwili realizuję swoje hobby i cieszę się tym, co robię. Być może w przyszłości hobby zamienię w zawód. To muzyka. Komponuję muzykę, którą można określić muzyką filmową, może bardziej się uczę kompozycji, studiuję teorię muzyki, także i praktyczne działania. Założyłam własne studio, mam takie małe studio i czuję się tu świetnie, razem z dźwiękami, jestem szczęśliwa. Reklama Anna Grodzka - co teraz robi? Zanurzyłam się w muzyce tak głęboko, że zafundowałam sobie kilka lat intensywnej pracy nad pogłębianiem tajników kompozycji. Musiałam też (co było dla mnie trudne) nauczyć się obsługi współczesnej technologii jej tworzenia - napisała na Facebooku Grodzka. Moją codzienną pasją jest dziś tworzenie muzyki do obrazu - muzyka filmowa - dodała. Pierwsza transpłciowa posłanka Reklama Anna Grodzka to polska działaczka społeczna i polityczna, przedsiębiorca oraz pierwsza otwarcie transpłciowa osoba wybrana do polskiego parlamentu. Urodziła się 16 marca 1954 roku w Otwocku jako Krzysztof Bogdan Bęgowski. Jest współzałożycielką i byłą prezeską Fundacji Trans-Fuzja. Grodzka była związana z kilkoma partiami politycznymi, w tym z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Twoim Ruchem, Ruchem Palikota, Zielonymi i Polską Partią Socjalistyczną . Pełniła mandat posłanki na Sejm RP w latach 2011-2015 . Weronika Papiernik Powiązane Anna Grodzka ciężko chora. "Potrzebna jest wasza pomoc"

