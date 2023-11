Roman B. z Opola został skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad psami i organizowanie walk psów.

Szkolił psy do zabijania

Psy Romana B. były szkolone do zabijania, a walki kończyły się często śmiercią słabszych osobników. Psy były karmione żywymi zwierzętami, takimi jak króliki, a także dostawały testosteron, który powodował sztuczny przyrost tkanki mięśniowej.

Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili puchary, trofea i dyplomy pochodzące z walk oraz przyrządy do ćwiczeń i leki dla zwierząt. "Pogotowie dla Zwierząt” przejęło pod opiekę 11 psów z walk i zebrali dwa tomy materiału dowodowego na poparcie znęcania się nad psami. Te dowody wsparły mocno prokuraturę. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu a psy do azylu, gdzie rozpoczęto z nimi pracę behawioralną.

Zakaz posiadania zwierząt na 15 lat

Mężczyzna został skazany za to, że psy były szczute na inne, prowadził tresurę w kierunku rozwinięcia i wywołania agresji oraz za szkolenie psów do walk, a także za ich głodzenie. Sąd Rejonowy w Opolu skazał Romana B. na karę: - 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności- zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 15 lat, - nawiązkę w kwocie 20 tys. zł., - podanie wyroku do publicznej wiadomości i przepadek wszystkich psów. Mężczyzna musi zapłacić kwotę 10 tys. kosztów sądowych. Wyrok jest prawomocny.