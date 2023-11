W poniedziałek w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu. Większe opady na Wybrzeżu, gdzie spadnie ok. 12 cm. Temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w górach, ok. 0-1 stopnia w centrum, do 2 na zachodzie.Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie zmienny, a na wschodzie zachodni.

Prognoza pogody na noc

W nocy w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, na południu kraju, wystąpią przelotne opady śniegu, ok. 5-8 cm; mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 300-500 metrów.

Minusowe temperatury w nocy

Temperatura minimalna od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze od -5 do -2 stopni, do -1 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.