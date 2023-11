W rejonie pracowało sześć osób. Do zdarzenia doszło o godz. 15.30. Sześcioosobowa brygada oddziału wentylacji była wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego w pochylni IX, w pokładzie 509 na poziomie 500 - mówił dyspozytor WUG Piotr Strzoda.

Tragedia w kopalni w Jaworznie

W trakcie napełniania rurociągu wodą nastąpiło jego niekontrolowane rozerwanie, w wyniku czego na miejscu zginęły trzy osoby - według danych z godz. 17:12. O 18.10 napłynęła informacja, że zmarła jeszcze czwarta osoba - powiedział dyspozytor. Śmierć tych osób została potwierdzone przez lekarza - dodał.

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie to kopalnia węgla kamiennego, która znajduje się w Jaworznie, w województwie śląskim. Zakład Górniczy Sobieski zajmuje się wydobyciem złoża węglowego z obszaru górniczego o powierzchni około 60 km². Jest to jedna z najbardziej zawodnionych kopalń węgla w Europie, a dopływ wody wynosi aż do 59 m³/min. Zakład Górniczy Sobieski należy do spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. i zatrudnia około 2800 pracowników.