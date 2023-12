Tradycja obchodzenia Mikołajek

Mikołajki to potoczna nazwa dnia Świętego Mikołaja, który jest obchodzony 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Święty Mikołaj był biskupem w Myrze (obecnej Demre w Turcji), który żył w VI wieku. Jest to postać historyczna i jednocześnie legendarna, ponieważ biskup ten słynął ze swojej hojności i dobroci. Istnieje wiele legend, które opowiadają o jego dobroczynności, szczególnie wobec dzieci. Jedna z nich mówi na przykład o tym, jak pomógł trzem biednym siostrom wrzucając worek złota przez okno ich domu.

Dlaczego Mikołajki są akurat 6 grudnia?

Tradycja obchodzenia Mikołajek oraz jej forma różnią się zależnie od kraju. Data jest jednak ta sama. Dlaczego Mikołajki są obchodzone akurat 6 grudnia? Otóż jest to dzień poświęcony pamięci biskupa Mikołaja. Dzień Świętego Mikołaja jest tradycyjnie obchodzony 6 grudnia w dniu jego śmierci. W wielu krajach dzień ten jest okazją do wręczania prezentów i słodyczy, szczególnie dzieciom.

Mikołajkowe prezenty

Mikołajki to symbol dobroci i hojności, które odzwierciedla postać historycznego biskupaŚwiętego Mikołaja. Jest to dzień, w którym przede wszystkim dzieci obdarowywane są prezentami i czekają na niego z utęsknieniem. Często są one umieszczane w "wiszących skarpetach", które dzieci wystawiają na noc z 5 na 6 grudnia. Zazwyczaj prezenty te są mniejsze niż te bożonarodzeniowe. Głównie są to słodycze lub zabawki. Ponadto w przedszkolach, szkołach, centrach handlowych czy też na różnych imprezach może pojawiać się osoba przebrana za Świętego Mikołaja by rozdawać prezenty najmłodszym.