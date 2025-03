Czy w 2025 roku będzie zmiana czasu?

Zmiana czasu na letni i zimowy od lat budzi wiele emocji. Mówi się o jej negatywnym wpływie na nasze zdrowie i efektywność. Mimo to praktyka zmiany czasu na letni i zimowy wciąż obowiązuje w wielu krajach, w tym także w Polsce. Co więcej, do 2026 roku obowiązuje rozporządzenie, które dokładnie wskazuje daty przestawienia zegarków, a to oznacza, że w 2025 roku będziemy zmieniać czas dwukrotnie, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Kiedy zmiana czasu na letni w 2025 roku?

Zwyczajowo zmiana czasu z zimowego na letni przypada na ostatni weekend marca. Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026, w 2025 roku czas letni środkowoeuropejski zacznie obowiązywać w niedzielę, 30 marca. Oznacza to, że zmiana czasu na letni w 2025 roku nastąpi w nocy z soboty (29 marca) na niedzielę (30 marca). O godzinie 2:00 przesuniemy wskazówki zegarków o godzinę do przodu, czyli na godzinę 3:00. W ten weekend z 8 na 9 marca nie zmieniamy więc jeszcze czasu.

Zmiana czasu na letni w 2025 roku – czy śpimy godzinę dłużej, czy krócej?

Podczas przechodzenia na czas letni niestety tracimy jedną godzinę snu. Oznacza to, że w nocy z 29 na 30 marca 2025 roku śpimy godzinę krócej. Wiele osób odczuwa negatywne skutki tej zmiany: może ona powodować zmęczenie, trudności ze snem i chwilowe zaburzenie rytmu dobowego. Niektóre badania wskazują nawet na zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy wzrost liczby wypadków drogowych w pierwszych dniach po zmianie czasu.

Kiedy likwidacja zmiany czasu?

Debata na temat zniesienia zmiany czasu trwa już od dawna. W 2018 roku Parlament Europejski przegłosował propozycję jej likwidacji, ale do tej pory państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie. Obecnie nie ma żadnej wiążącej decyzji dotyczącej likwidacji zmiany czasu w 2025 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nadal będzie dostosowywać się do obowiązującego systemu. W związku z tym w latach 2025-2026 czekają nas kolejne zmiany czasu zarówno na czas letni, jak i na zimowy.

Zmiana czasu w roku 2025 i 2026 zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów:

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

W roku 2025 – 30 marca

W roku 2026 – 29 marca

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

W roku 2025 – 26 października

W roku 2026 – 25 października

W jakich krajach nie ma zmiany czasu?

Choć wciąż wiele państw stosuje system zmiany czasu, są kraje, które z niego zrezygnowały. Do takich państw należą m.in.: