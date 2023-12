Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że "policja prowadzi obławę po napadzie, do jakiego we wtorkowe przedpołudnie doszło w centrum Poznania. Co najmniej trzech sprawców napadło na ochroniarza przenoszącego pieniądze. Zaatakowany został niegroźnie zraniony nożem, sam oddał kilka strzałów z broni palnej - podała policja.