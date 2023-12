W piątek 1 grudnia do policjantów w Skierniewicach zgłosiła się 43-letnia obywatelka Gruzji. Kobieta przekazała, że jej 19-letnia córka została uprowadzona przez trzech Gruzinów.

Śledczy zaczęli ustalać tożsamość mężczyzn, a także pojazd, którym się poruszali i nawiązali kontakt z innymi śledczymi. Porwaną udało się odnaleźć po pięciu godzinach od uprowadzenia.

Reklama

Porwali 19-latkę i ją wywieźli. Gruzini zatrzymani

"Szereg sprawdzeń i współdziałanie funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie Wieruszowa. 38, 37 oraz 33-latek zostali przewiezieni do Skierniewic, gdzie trafili do policyjnego aresztu" - czytamy w komunikacie policji.

Reklama

19-latka została uwolniona przez mundurowych. Była przerażona, ale nie wymagała pomocy medyków. Córka trafiła do zrozpaczonej matki, która czekała na nią na komisariacie.

W niedzielę na podstawie zebranych dowodów prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Gruzinów. Mężczyźni przez najbliższe trzy miesiące będą w areszcie. Usłyszeli już zarzut pozbawienia wolności 19-letniej kobiety. Grozi im pięć lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Skierniewicach