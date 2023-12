Do wypadku doszło w pokładzie 209, na poziomie 650 m. W trakcie drążenia przodka doszło do oderwania bryły węgla, która uderzyła dwóch górników. Jeden z nich ma obrażenia pleców i nogi, drugi obrażenia nogi - poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG. Obaj zostali przewiezieni do szpitala w Oświęcimiu. Kopalnia na miejscu powoła komisję, która będzie badała przyczyny tego wypadku.

Ranni górnicy mają 51 i 36 lat. Są to pracownicy Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych.