Jak podali funkcjonariusze, nietoperz wleciał do jednego z mieszkań w Poznaniu. Zwierzę skryło się w prezentach. Odkrycia dokonała solenizantka, która rozpakowywała podarunki.



Na miejsce wezwano straż miejską. "Ssak został przetransportowany do wolontariuszki z Salamandry" - czytamy w komunikacie Straży Miejskiej Miasta Poznań.

Nietoperz w prezencie. Interweniowała straż miejska

To właśnie w jednym z prezentów skrył się nietoperz. Znalazł się tam przypadkowo - nie był formą prezentu.

Straż miejska przy okazji przypomniała, co robić w przypadku, gdy znajdziemy nietoperza. Ssaka nie powinno się dotykać. Można spróbować go zabezpieczyć do czasu przyjazdu specjalistów.