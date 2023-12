Wigilia 2023 w niedzielę. Czy trzeba iść do kościoła?

W tym roku Wigilia wypada w niedzielę – jest to jednocześnie ostatnia, czwarta niedziela adwentu, a więc okresu poprzedzającego święta Bożego Narodzenia. Dla katolików adwent oznacza czas oczekiwania i przygotowywania się na narodziny Jezusa. Niedziela 24 grudnia jest - podobnie jak każda niedziela w roku - w Kościele katolickim świętem nakazanym, nazywanym inaczej obowiązkowym. Oznacza to, że wierni zobowiązani są w tym dniu do obecności na mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Nieprzestrzeganie zasad związanych ze świętami nakazanymi, które wynikają z zapisów w Kodeksie Prawa Kanonicznego, jest uznawane za grzech ciężki.

Do świąt nakazanych - poza niedzielami - zalicza się:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia,

– 1 stycznia, Trzech Króli , czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia,

, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, pierwszy dzień Wielkanocy (święto ruchome),

(święto ruchome), Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome),

(święto ruchome), Zielone Świątki , czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (święto ruchome),

, czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (święto ruchome), Boże Ciało , czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (święto ruchome),

, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (święto ruchome), Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,

– 15 sierpnia, Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada,

– 1 listopada, Boże Narodzenie, czyli Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

Boże Narodzenie 2023: Czy wystarczy pójść tylko na pasterkę?

Jeżeli Wigilia wypada w niedzielę, wówczas – w związku z wcześniej opisanymi zasadami dotyczącymi świąt nakazanych – należy uczestniczyć w tym dniu we mszy świętej, która odprawiana jest według formularza liturgicznego przewidzianego na ostatnią niedzielę adwentu. Nie wystarczy 24 grudnia pójść tylko na pasterkę. Ta uroczysta msza święta, która odprawiana jest w nocy z 24 na 25 grudnia, rozpoczyna już bowiem obchody świąt Bożego Narodzenia. Z tego powodu wzięcie w niej udziału zaliczane jest już do uczestnictwa w liturgii bożonarodzeniowej.

W Wigilię nie wystarczy pójść tylko na pasterkę. Uczestnictwo we mszy świętej w Wigilię, która wypada w niedzielę, jest obowiązkowe - w przeciwieństwie do udziału w pasterce. Jednak obecność również na tej ostatniej zwalnia z konieczności pójścia do kościoła w pierwszy dzień Bożego Narodzenia. 25 grudnia jest świętem nakazanym i należy być wówczas na mszy świętej. Może to być zarówno pasterka jak również każda inna msza święta odprawiana w tym dniu.

Boże Narodzenie 2023: Czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła?

Warto jeszcze przypomnieć, że kolejny dzień - czyli 26 grudnia - nazywany tradycyjnie drugim dniem Bożego Narodzenia jest w Kościele katolickim obchodzony jako wspomnienie świętego Szczepana - męczennika. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego 26 grudnia nie jest świętem nakazanym. W związku z tym wierni nie mają tego dnia obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Kościół katolicki jedynie do tego zachęca.