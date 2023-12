Obywatel Norwegii był pijany, w jego organizmie wykryto też substancję czynną występującą w marihuanie i leki uspokajające – podała SG, która w środę poinformowała o incydencie.

Nerwowo na lotnisku w Pyrzowicach

We wtorek funkcjonariusze SG patrolując ogólnodostępną strefę Katowice Airport zauważyli przy terminalu A pracownika portu, który stał w towarzystwie silnie pobudzonej i gestykulującej osoby. Mężczyzna ten gwałtownie wymachiwał rękoma, a jego ton głosu był mocno podniesiony. "Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa pracownika oraz utrzymanie porządku publicznego funkcjonariusze natychmiast udali się w kierunku obu mężczyzn. Na miejscu pracownik portu poinformował, że mężczyzna stojący razem z nim to pasażer, obywatel Norwegii, który ze względu na jego stan psychofizyczny oraz ordynarne zachowanie wobec obsługi naziemnej nie został dopuszczony do lotu na Maderę" - podali przedstawiciele śląskiego oddziału SG.

Agresywne zachowanie Norwega

"Podczas dalszej rozmowy cudzoziemiec zaczął krzyczeć, prowadząc z samym sobą ożywiony monolog, zwracając tym samym uwagę osób postronnych. Zaczął po angielsku wykrzykiwać słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz pokazywać funkcjonariuszom gest wyciągniętego środkowego palca. Krzycząc kopnął jednego z mundurowych w okolice biodra. Wtedy został przez funkcjonariuszy obezwładniony i zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Jednak nawet to nie uspokoiło 31-latka, który wciąż zachowywał się agresywnie” - opisywali strażnicy.

Cudzoziemiec został przewieziony do pomieszczeń służbowych SG. Wykonane niedługo później w szpitalu badania wykazały obecność w jego organizmie THC (substancja psychoaktywna występująca w marihuanie), BDZ (benzodiazepiny - substancje z grupy leków o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i nasennym) oraz 1,92 promila alkoholu. Zatrzymanego osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Bytomiu. SG przypomina, że za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego może grozić kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.