"Rosja nie zamierza atakować NATO, to nonsens, nie mamy w tym żadnego interesu" - powiedział prezydent Rosji w wywiadzie dla telewizji Rossija.

Kto wierzy Putinowi? Chyba tylko Rosjanie, bo nikt inny na świecie Putinowi nie wierzy. Putin do tej pory nie wywiązał się z żadnego słowa i deklaracji - mówi dla Dziennik.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych.

Putin złożył deklarację. Gen. Skrzypczak ostrzega

Mamy się czego obawiać, bo Putin już nieraz nas oszukał. Na początku XXI wieku opowiadał o miłości do Europy, Unii Europejskiej i NATO, a tym samym czasie się zbroił, kiedy Europa się rozbrajała - podkreśla ekspert.

Gen Skrzypczak mówi, że rosyjski dyktator już kilkakrotnie zwiódł Europę swoimi zapewnieniami miłości do pokoju. Teraz jego narracja jest podobna: chce odwlec nasze decyzje o przygotowaniu się do obrony. Chce, aby Polska, Niemcy i inne europejskie kraje nie budowały swoich sił obronnych. Później, ewentualnie, będzie mógł nas wciągnąć w awanturę wojenną - słyszymy.

Gen. Skrzypczak: "Putin ostrzy zęby na NATO"

Putin cały czas ostrzy zęby na NATO. Jego narracja jest oszukańcza i zwodnicza. Po raz kolejny próbuje oszukać nas, że nie stanowi zagrożenia, a w międzyczasie zbroi się i buduje potencjał. My w tym czasie znów mu uwierzymy i nic nie zrobimy. Nie wolno tego robić, musimy się zbroić i budować zdolności obronne, bo wszystkie armie europejskie są w rozsypce i nie są gotowe do obrony - oświadcza były dowódca wojsk lądowych.

Zdaniem gen. Skrzypczaka NATO ma szanse odeprzeć potencjalny atak Rosji, ale tylko wtedy, gdy wykona to, co było deklarowane m.in. na szczycie w Wilnie. Aktualnie, poza deklaracjami, nic się nie wydarzyło i żadna armia europejska nie jest w stanie podjąć wysiłku obronnego w ramach NATO, poza Amerykanami. Armie muszą przyspieszyć modernizację, aby być gotowe do odpowiedzi na agresję Putina - stwierdza ekspert.

Na koniec rozmówca portalu Dziennik.pl zaapelował do polityków, aby "skończyli z narracją odstraszania". Jak dodaje, Putin udowodnił już, że to nie robi na nim żadnego wrażenia. Konieczne jest konkretne działanie - zaznacza.

